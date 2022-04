„Es gibt nach wie vor zu wenig öffentlichen Raum für Menschen, die nicht in die vermeintliche gesellschaftliche Norm passen. Im Zusammenhang mit queeren Personen gibt es noch viel Unsichtbarkeit und deswegen auch Diskriminierung“, stellt Claudia Kettering, zuständig für Frauenarbeit in der Evangelischen Kirche der Pfalz, fest. In Gesprächen mit Katharina Disch, der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Kaiserslautern und Torsten Wilhelm, dem Geschäftsführer von pro familia, kam deswegen die Idee auf, einen queer-feministischen Stammtisch zu gründen.

Jeden zweiten Donnerstag

Jeden zweiten Donnerstag im Monat wollen sich die „Queerulant*innen“ – so haben Kettering, Disch und Wilhelm die Gruppe getauft – im Café Susann (Osterstraße 7) treffen, um sich über Gender, Sexualität, Selbstbestimmung und Gleichberechtigung zu unterhalten. Am 7. April findet das erste Treffen statt. Ab 16.30 Uhr geht es los; eine Anmeldung ist nicht notwendig. „Alle sind willkommen“, betont Kettering.

„In meinen Beratungsgesprächen bei pro familia sind mir immer wieder Menschen begegnet, die den Wunsch nach mehr Informationen zu Transidentität und queeren Themen im Allgemeinen äußerten“, erzählt Torsten Wilhelm. Daher sei er begeistert von der Idee gewesen, eine niedrigschwellige Begegnungs- und Kommunikationsplattform zu schaffen, die einen entsprechenden Austausch ermöglicht.

Gleichberechtigung für alle

Warum der Stammtisch auch feministisch ist, wo man dabei doch im ersten Moment an die Forderung gleicher Rechte für Frauen und damit an ein binäres Geschlechtersystem denkt, erklären Disch und Kettering: „Unserer Auffassung von Feminismus nach steht dieser für die Gleichberechtigung aller ein.“ Die Entwicklung des Feminismus in den vergangenen Jahrzehnten fordere Selbstbestimmung für sämtliche marginalisierte Gruppen, nicht mehr nur die klassische Gleichberechtigung von Mann und Frau.

Es sei außerdem geplant, Fachleute zu verschiedenen Themen einzuladen. Als erstes solle eine Referentin von pro familia Rheinland-Pfalz einen Vortrag zum Thema „Sexuelle und reproduktive Gesundheit und Rechte“ (SRGR) halten. Dabei geht es um das Recht auf das uneingeschränkte körperliche und seelische Wohlbefinden in Bezug auf alle Bereiche der Sexualität und Fortpflanzung sowie Maßnahmen zu dessen Umsetzung. Kettering, Disch und Wilhelm freuen sich auf vielfältige Themen und einen bereichernden Austausch.