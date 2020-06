Verdiente Auszeichnung einer außergewöhnlichen Galerie: Der erste Kulturpreis der Stadt Kaiserslautern geht an Sigrid Wack. Dies hat der Kulturausschuss am Montag beschlossen. Der Preis ist mit 3000 Euro dotiert.

Es habe im Kulturausschuss sofort Einigkeit bestanden, Sigrid Wack für ihre „langjährige, nachhaltige und weit über die Region ausstrahlende Arbeit in ihrer Galerie“ auszuzeichnen, so Bürgermeisterin Beate Kimmel. Die offizielle Preisübergabe an Sigrid Wack soll nach den Sommerferien in geeignetem Rahmen erfolgen.

Eine Ausnahmeerscheinung in der Kunstlandschaft ist die renommierte Galerie Wack. Mit einem über Jahrzehnte streng durchgehaltenen Programm der Konkreten Kunst hat Sigrid Wack ein Publikum weit über die Grenzen der Region hinaus an sich gebunden. Eine frühere stete Messepräsenz - auch auf dem weltweiten Flaggschiff in Sachen Kunstmarkt, der Art Basel –, ein stets waches Auge für Tendenzen und spannende Präsentationen haben sie zu einer Ausnahmeerscheinung der nationalen Kunstlandschaft werden lassen.

Im Oktober 2019 hatte der Kulturausschuss die Einführung des Kulturpreises Kaiserslautern beschlossen. Er wird von der Kunst- und Kulturstiftung der Stadtsparkasse unterstützt und soll besonders von städtischer Seite nicht institutionell gefördertes, privates sowie ehrenamtliches Engagement auf diesem Gebiet anerkennen. Es habe bis Ende März neun substanzielle Vorschläge gegeben, so Kimmel, die sie mit Karl-Heinz Dielmann vom Vorstand der Stiftung sowie Christoph Dammann, Leiter des Kulturreferates und Ideengeber des Kulturpreises, gesichtet habe. Für die Auszeichnung, die bei entsprechenden Vorschlägen jährlich vergeben werden soll, können die Empfehlungen jeweils bis zum 31. März eingereicht werden.