Karl Neumahr ist der erste Kaiserslauterer Bürger, der am Donnerstagfrüh auf dem Opel-Gelände geimpft wurde. Kurz nach 8 Uhr erhielt er in der früheren Opel-Werkshalle den Pieks gegen das Coronavirus. Vor der Impfung war der 83-Jährige „ein bisschen aufgeregt“, wie er sagte. Nach einer Dreiviertelstunde verließ er das Impfzentrum mit einem Lächeln im Gesicht. Alles hat gut geklappt. Bei der Premiere gab es viel Lob für die reibungslosen Abläufe.

Vereinzelt Probleme bei der Anfahrt

Lediglich bei der Anfahrt gab es vereinzelt Probleme. Taxifahrer kannten die Adresse Impfzentrum nicht, moniert wurde auch, dass die Zufahrt zwar gut markiert ist, die Schilder mit der Aufschrift „Landesimpfzentrum“ aber zu klein sind und deshalb leicht übersehen werden. Für Tag eins im Impfzentrum sind 96 Impfungen geplant. An die Reihe kommen nur Senioren, die 80 Jahre und älter sind und es Anfang der Woche geschafft hatten, über die zentrale Vergabestelle des Landes einen Termin zu ergattern. Neumahr hatte am Montag eine Stunde am Telefon verbracht. „Ich habe mir die Finger wundgewählt, hatte dann aber Erfolg“, freute sich der Senior, der auf dem Einsiedlerhof lebt.

