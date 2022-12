Nach vier Auswärtsspielen in Folge haben die Hockeyherren der TSG Kaiserslautern ihren ersten Heimauftritt in der Hallen-Oberligasaison 2022/23. Es ist die letzte Partie der Vorrunde, zu der sie am Samstag (16 Uhr) in der Sporthalle des Burggymnasiums den HTC Neunkirchen empfangen.

Also ein besonderes Spiel für die Buchenlocher, die sich natürlich vor heimischer Kulisse einiges vorgenommen haben. So wollen sie nach der zuletzt beim Tabellenführer, dem Kreuznacher HC, erlittenen Niederlage wieder in die Erfolgsspur zurück. Er erwarte „ein spannendes Duell mit vielen Toren“, sagt Andreas Gillmann, der zusammen mit Jochen Metz das TSG-Team coacht.

Obgleich seine Schützlinge bisher nur in der Fremde angetreten sind, kann sich ihre Punktausbeute sehen lassen. So belegen sie nach vier Spielen mit sieben Zählern den dritten Tabellenplatz. Direkt hinter ihnen rangiert Neunkirchen, das erst dreimal antrat und dabei vier Punkte ergatterte. „Wir wollen an die gute zweite Halbzeit im Spiel gegen den Kreuznacher HC anknüpfen“, sagt Coach Gillmann im Hinblick auf das Saar-Pfalz-Derby, in dem er mit seinem Team den dritten Saisonsieg einfahren will.

Der erste Saisonerfolg hat den Damen der TSG Kaiserslautern Mut für die kommenden Oberligapartien gemacht. So wollen sie am Sonntag (11 Uhr) beim Dürkheimer HC nachlegen. Zuversichtlich sieht Kai Musiol dieser Partie entgegen. „Wir haben Chancen, dort zu punkten“, sagt der Trainer der Buchenlocherinnen und erwartet einen spannenden Kampf, den die Mannschaft für sich entscheiden werde, „die weniger Fehler als die andere macht“.