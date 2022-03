Gut vier Wochen nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine sind in Schulen in Stadt und Kreis Kaiserslautern die ersten geflüchteten Kinder und Jugendlichen angekommen. Wie die für Schulen zuständige Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier auf RHEINPFALZ-Anfrage mitteilte, besuchen in Kaiserslautern – Stand Mittwoch – drei Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine eine Grundschule im Stadtgebiet, sechs junge Menschen sind in weiterführenden Schulen angekommen. Im Landkreis werden laut ADD 15 Geflüchtete in verschiedenen Grundschulen und zwei an einer weiterführenden Schule unterrichtet. Die tatsächlichen Zahlen dürften höher liegen, denn bisher sind nur die von den Schulen direkt gemeldeten Daten bekannt. Die Stadt Kaiserslautern hat nun alle Schulen aufgefordert, wöchentlich den Stand mitzuteilen, um einen Überblick zu erhalten.