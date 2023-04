Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die beliebte Reihe Jazzbühne startet in das Veranstaltungsjahr 2023: „Jazzbühne meets Anne Haigis“ heißt es am Freitag, 13. Januar, 20 Uhr in der Fruchthalle.

Die Jazzbühne ist eine seit 15 Jahren erfolgreiche Konzertreihe, die eine in Deutschland seltene Konzeption verfolgt. Die Stammbesetzung mit Martin Preiser am Klavier, Stefan Engelmann am