Unter dem Motto „Handwerk.Digital.Erleben.“ findet vom 14. bis 18. Juni die erste Digitalwoche der Handwerkskammer der Pfalz statt. Fünf Tage lang heißt es: Handwerk digital. In der Woche werden vom 14. bis 18. Juni insgesamt 16 kostenfreie virtuelle Veranstaltungen rund um das Thema Digitalisierung im Handwerk angeboten.

Das Programm richtet sich nicht nur an Betriebsinhaber und Existenzgründer. Auch Schüler, die sich für eine handwerkliche Ausbildung interessieren, Eltern, Erziehungsberechtigte und Lehrkräfte werden angesprochen. Das Angebot ist in drei Themenfelder unterteilt: „Digital in den Beruf“, „Digitales Arbeiten im Handwerk“ und „Expertenwissen digital“.

Das Team der Berufsorientierung, die Berater für Digitalisierung, Innovation und Technologie und die Betriebsberatungsstelle haben eine Reihe informativer virtueller Veranstaltungen geplant, die zeigen, wie vielfältig digitale Techniken im Handwerk eingesetzt werden können. Beispielsweise den Youtube-Livestream „Bock auf Bau – Was machen Maurer und Stuckateure?“, der am 17. Juni live aus den Ausbildungswerkstätten im Berufsbildungs- und Technologiezentrum in Kaiserslautern übertragen wird. Dabei erhalten Jugendliche einen Einblick in zwei Bau-Berufe. Anschließend bietet sich die Möglichkeit für Fragen beim virtuellen Insider-Talk mit Auszubildenden und Ausbildungsbotschaftern.

Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. Das komplette Programm der Digitalwoche, weitere Informationen und Anmeldemöglichkeiten unter www.hwk-pfalz.de/digitalwoche.