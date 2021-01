Im Seniorenheim der Senium Seniorenhilfe in Otterbach sind am Samstagmorgen die ersten Corona-Impfungen im Landkreis Kaiserslautern angelaufen. „Die Leute stehen gerade Schlange“, berichtete eine Mitarbeiterin um 10 Uhr auf RHEINPFALZ-Anfrage.

Hoch ist im Haus die Impfbereitschaft bei den betagten Bewohnern. „Sie liegt bei 90 Prozent“, so der Leiter und Geschäftsführer der Einrichtung, Thomas Barz. Er hatte gemeinsam mit seinen Mitarbeitern noch vor den Weihnachtsfeiertagen den „riesigen Bürokratieaufwand“ hinter sich gebracht und alle impfwilligen Bewohner und Mitarbeiter zur Impfung angemeldet. Nun freut sich Barz, dass die Senium Seniorenhilfe Otterbach das erste Heim in Stadt und Landkreis Kaiserslautern ist, in dem Corona-Impfungen stattfinden. „Schön, dass es los geht.“

