Über Pfingsten ist Kaiserslautern wieder der Mittelpunkt des pfälzischen Tennis. Auf der schönen Anlage des TC RW Kaiserslautern finden die Pfalzmeisterschaften statt. Ein Turnier mit großer Tradition. Ist es doch heuer schon die 90. Auflage dieser Meisterschaften. Aber in diesem Jahr stehen die Titelkämpfe vor einem Neuanfang. Gingen sie doch in den Jahren 2020 und 2021 coronabedingt nicht über die Bühne. Nun gilt es, an die erfolgreichen Tennisjahre anzuknüpfen.

Die ersten Matches wurden am Freitag auf den Sandplätzen des Lauterer Traditionsklubs gespielt. Etwas mehr als 100 Tennisspielerinnen und -spieler werden an den vier Turniertagen ihre Meister ermitteln. Im Mittelpunkt des Interesses stehen natürlich das Eliteturnier der Herren und das der Damen. Am Pfingstsonntag steigen ab 14.30 Uhr die Halbfinalpartien, und am Montag fallen dann in den Endspielen die Entscheidungen. Den Anfang macht um 14 Uhr das Damenfinale.

Ballmädchen und -jungen im Einsatz

Bei den Pfalzmeisterschaften 2019 gewann die Lokalmatadorin Lucy Lascheck den begehrten Pfalzmeistertitel. Auch in diesem Jahr ist die junge Spielerin des TC RW Kaiserslautern wieder mit von der Partie und will auf dem heimischen Centre Court ihren Titel verteidigen. Aber auch im Herrenwettbewerb darf man gespannt sein, wie sich die Spieler aus der Stadt und dem Kreis Kaiserslautern gegen die pfälzische Konkurrenz präsentieren.

Diese Meisterschaften zeichnet schon seit jeher eine besondere Atmosphäre aus, die man sonst nur bei großen Turnieren erlebt. So werden auch diesmal wieder bei den Halb- und Finalspielen Ballmädchen und -jungen im Einsatz sein. Neben dem Sportlichen wird den Zuschauern an den Turniertagen auch ein interessantes Rahmenprogramm geboten.