Im Herbst starten die ersten Mitarbeiter für das künftige Batteriezellwerk ihre Ausbildung. Erstmal gemeinsam mit den Opel-Azubis – denn einen Ausbildungsberuf für die Batterie-Industrie gibt’s in Deutschland laut ACC nicht. Doch das soll sich ändern. „Wir bräuchten in der Fertigung von Batteriezellen zu Beginn der Produktion eher Chemielaboranten, gegen Ende der Fertigungskette eher Mechatroniker“, schildert ACC-Deutschlandchef Peter Winternheimer die Anforderungen an Mitarbeiter für die Batteriezellfabrik, die gerade im Westen von Kaiserslautern entsteht. Ab 2025 soll die Produktion langsam hochgefahren werden, was nach und nach auch mehr Personal erfordert. Wenn die Fabrik im Jahr 2030 komplett ist, sollen dort 2000 Mitarbeiter in den Bereichen Verwaltung, Forschung und Produktion arbeiten. Aktuell werden noch fünf Auszubildende zum Mechatroniker, Industriemechaniker und Elektroniker gesucht.

Batterietechniker-Ausbildungzentrum in Kaiserslautern?

Langfristig wolle ACC sich dafür einsetzen, dass der Ausbildungsberuf Batterietechniker geschaffen wird, um genügend Facharbeiter für die Branche zu finden. Winternheimer: „Da haben wir momentan viele Ideen, die wir mit der Politik und Gewerkschaften anstoßen wollen.“ Denkbar sei ein Ausbildungszentrum in Kaiserslautern.

Das Thema Personalgewinnung werde im Jahr 2024 die Arbeit der ACC-Geschäftsführung in Deutschland bestimmen, sagt Winternheimer, denn alleine mit Auszubildenden sei die Aufgabe nicht zu stemmen. Deshalb würden perspektivisch auch Facharbeiter gesucht, unter anderem Industriemechaniker oder Mechatroniker, die mit Weiterbildungsprogrammen für die neue Aufgabe fit gemacht würden.

Um möglichst neue Menschen als ACC-Mitarbeiter in die Westpfalz zu bekommen, wolle das Unternehmen das eigene Umfeld mitgestalten – ein Vorschlag lautet beispielsweise, im Kaiserslauterer Gewerbegebiet West eine Kindertagesstätte mit anderen Betrieben aufzubauen.

