Ein 52-Jähriger aus Linden kaufte am Mittwochnachmittag erst eine Flasche Korn in einem Supermarkt in Queidersbach, trank diese vor Ort und fuhr dann mit seinem Mofa nach Hause. Wie die Polizei weiter mitteilt, wurde dieser Umstand durch aufmerksame Bürger beobachtet, die wiederum die Beamten verständigten. Die Halteranschrift in Linden wurde daraufhin aufgesucht und der Fahrzeugführer ermittelt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,27 Promille. Auf der Dienststelle wurde eine Blutprobe entnommen und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.