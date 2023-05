Ein Schaukampf zwischen jungen Erwachsenen am Einkaufszentrum „K in Lautern“ hat nach ersten Ermittlungen der Polizei zu einer echten Schlägerei geführt. Wie die Polizei mitteilte, wurde den Beamten in der Nacht zum Samstag gegen 1 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung an der Mall gemeldet. Als ein unbeteiligter 37-Jähriger den Schaukampf zwischen zwei 19-Jährigen schlichten wollte, weil er ihn als echten Konflikt interpretiert hatte, wurde er angegriffen, mit Faustschlägen attackiert und am Boden liegend getreten. Er erlitt leichte Verletzungen. Die Täter wurden geschnappt. Auf sie kommt ein Strafverfahren zu.