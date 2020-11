Der Fahrer eines E-Scooters steht im Verdacht, sein Vehikel unter dem Einfluss von Drogen gesteuert zu haben. Während einer Verkehrskontrolle am späten Dienstagabend in der Eisenbahnstraße stellten die Beamten laut Polizeibericht bei dem 19-Jährigen drogentypische Auffälligkeiten fest. Ein Test bestätigte den Verdacht. Er reagierte positiv auf THC, das in Cannabisprodukten enthalten ist. Der Mann räumte ein, kurz vor Fahrtantritt einen Joint geraucht zu haben. Außerdem habe er in den vergangenen Tagen regelmäßig gekifft. Die Weiterfahrt wurde dem 19-Jährigen untersagt. Er musste die Ordnungshüter in ein Krankenhaus begleiten, wo ihm ein Arzt eine Blutprobe entnahm. Sie soll Aufschluss über den Drogenkonsum des 19-Jährigen geben. Der Mann blickt nun einem Ermittlungsverfahren entgegen.