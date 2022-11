Auf dem Spielplatz Oberer Geisberg soll ein neues Spielgerät aufgestellt werden. Doch müssten dazu erst noch Eckdaten geklärt werden, wie Stadtbürgermeisterin Martina Stein am Dienstagabend den Otterberger Stadtrat informierte. Der Förderverein Buntspecht wolle 10.000 spenden, um dort ein Piratenschiff zu errichten. Mit dem Aufbau würde das Kosten in Höhe von über 20.000 Euro bedeuten. Im Haushalt seien aktuell 20.000 Euro für ein Spielgerät vorgesehen, „plus 5000 Gegenfinanzierung vom Förderverein“. 15.000 Euro müsste also die Stadt bezahlen. Da der Förderverein aber doppelt so viel Geld geben will, können sogar 25.000 Euro für das Gerät ausgeben werden. Doch seien im Angebot noch nicht die vorbereitenden und nachbereitenden Arbeiten enthalten, also zum Beispiel der Abbau des alten Gerätes, wie die Stadtbürgermeisterin mitteilte. Nun sei beim Bauhof der Verbandsgemeinde nachgefragt worden, wie teuer das sei. „Danach können wir beziffern, was das Spielgerät letztlich kosten darf, damit es im 25.000-Euro-Rahmen bleibt.“ Sie habe nun den Verein gebeten, die Spenden der Stadt schon mal zukommen zu lassen, damit das Ganze möglichst noch in diesem Jahr in Angriff genommen werden könne, zumindest die Beauftragung.