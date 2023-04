Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ersatzgeschwächt knapp den Sieg beim Saisonauftakt in der Gewichtheber-Oberliga verpasst: Ohne Korinna Diehl und Laura Edrich verloren die Heber der TSG Kaiserslautern beim AC Altrip mit 0:3 (123,7:133,0 Kilopunkten).

In der Vorsaison hatten sie mit 88,8:138,4 noch klar verloren, am Samstagabend kämpften die Buchenlocher auf Augenhöhe. Dabei war die Ausgangslage der TSG ungünstig, weil Paul Sohns in seinem