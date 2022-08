Die Polizei sucht Zeugen, die am späten Montagabend auf dem Willy-Brandt-Platz waren. Kurz nach 23 Uhr kam es hier im Abstand von einigen Minuten zunächst zu einer räuberischen Erpressung und dann zu einer sexuellen Belästigung.

Ein 17-Jähriger meldete der Polizei, dass er sich mit seiner Freundin auf dem Willy-Brandt-Platz aufhielt, als sie von zwei unbekannten Männern angesprochen wurden. Das Angebot, Marihuana zu kaufen, habe das Pärchen abgelehnt. Anschließend habe einer der Männer um Geld gebeten. Der Jugendliche gab ihm nach eigenen Angaben einen Zehn-Euro-Schein. Wie die Polizei weiter mitteilt, habe der Unbekannte danach mehr Geld verlangt. Das lehnte der 17-Jährige ab. Als ihm dann ein Reizstoffsprühgerät entgegengehalten wurde, habe er einen weiteren Schein übergeben. Danach gingen Männer in Richtung Martin-Luther-Straße davon. Kurz darauf kamen sie wieder und sprachen die Freundin des Jugendlichen an. Einer habe die Hand auf ihren Oberschenkel gelegt und versucht, sie zu küssen, was ihm aber nicht gelang. Danach verschwanden die Männer. So werden sie beschrieben: beide etwa 18 bis 20 Jahre alt, ungefähr 1,80 Meter groß, schlanke bis normale Statur und südländisches Aussehen. Der Haupttäter hatte einen leichten Bartansatz, trug eine weiß-graue Jogginghose, eine schwarze Sweatjacke und eine schwarze Basecap. Er sprach akzentfreies Hochdeutsch und hatte eine eher hohe Stimme. Sein Komplize trug eine schwarze Jogginghose und ebenfalls eine schwarze Sweatjacke sowie eine schwarze Basecap. Hinweise auf die Männer nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692620 entgegen.