Weil er von seiner neuen „Bekannten“ erpresst werde, hat ein junger Mann aus dem Landkreis Kaiserslautern am Montag bei der Polizei Anzeige erstattet. Der 24-Jährige hatte die Frau nach eigenen Angaben über eine Online-Plattform kennengelernt, berichtet die Polizei. Bei einem Video-Chat animierte die Frau den 24-Jährigen, sich vor der Kamera auszuziehen. Das tat er dann auch. Im Anschluss an den Chat verlangte die Frau eine Zahlung von 800 Euro. Sollte er nicht bezahlen, würde sie die Nacktbilder des 24-Jährigen in den sozialen Medien verbreiten, drohte sie. Der junge Mann beendete daraufhin sofort die Kommunikation mit der Unbekannten, meldete seine Accounts auf den verschiedenen Plattformen ab und wandte sich an die Polizei. Die Ermittlungen nach der Erpresserin laufen.