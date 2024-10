Passe ich noch in diesen Anzug hinein? Und werde ich jemals in diesen Anzug passen? Um diese Fragen dreht sich die Ausstellung „anzug/ich“ des Künstlers Erold Sommer. Am Donnerstag, 17. Oktober, findet die Vernissage im WebEnd (Richard-Wagner-Straße 55) statt, mit dem Künstler live vor Ort. Dass es jedoch bei der Ausstellung um weit mehr als um Mode-Fragen geht, erzählt der ehemalige Kaiserslauterer beim Hintergrundgespräch.

Bürgerlich heißt Erold Sommer eigentlich Emil Schweitzer. Dem ein oder anderen dürfte der Name Emil Schweitzer bereits ein Begriff