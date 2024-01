FWG-Mann Ero Zinßmeister will noch einmal als Ortsbürgermeister kandidieren, wie er mitteilt. Im März wird aber erst noch bei einer Mitgliederversammlung der Freien Wähler über die Nominierung entschieden. Seit 2009 steht Zinßmeister der Gemeinde vor und ist damit in seiner dritten Amtszeit. „Ich bin ein Überzeugungstäter“, meint er dazu, zumal er noch Projekte rund um Radwege und Windenergie zu Ende bringen wolle. Zinßmeister verhehlt gleichzeitig nicht, dass man als Ortsbürgermeister einer hohen Arbeitsbelastung ausgesetzt sei. „Das Ehrenamt wird nicht gerecht honoriert, man wird nicht freigestellt“, stellt er fest. In vielen Gemeinde müsse sich ein Amtsträger zuhauf Beschwerden anhören. „Ich kann da verstehen, wenn andere das Handtuch werfen.“ Sollte er noch einmal gewählt werden, steht für ihn aber fest: Die vierte wird die letzte Amtszeit sein.