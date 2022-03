Der Brand, der am Donnerstagmittag in dem Gebäudekomplex in der Merkurstraße an der Ecke zur Vogelwoogstraße ausgebrochen ist, hat sehr wahrscheinlich eine andere Ursache als das Feuer vor gut zwei Monaten dort. Am 14. Januar war in dem Gebäude, in dem sich mehrere unterschiedliche Geschäfte befinden, im vorderen Teil im Erdgeschoss ein Brand entstanden. Dabei war ein Schaden in sechsstelliger Höhe ausgelöst worden.

Der Brandherd am Donnerstag habe sich demgegenüber im hinteren, flachen Anbau befunden, der einen Getränkemarkt beherbergt, wie Thomas Höhne, Leiter der städtischen Feuerwehr und des Katastrophenschutzes, auf Nachfrage informiert. „An dem Flachdach wurden Dachdeckerarbeiten ausgeführt“, berichtet er; zum Abdichten müsse beispielsweise Bitumen erhitzt werden, wobei es zu Bränden kommen kann, wie er aus Erfahrung wisse. „Unter der Dachhaut hat es geschwelt“, gibt er die Beobachtungen der Kollegen wieder, die im Löscheinsatz vor Ort waren. Ein Zusammenhang zu dem Brand von Mitte Januar sei deshalb eher unwahrscheinlich.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu dem aktuellen Fall aufgenommen. Ein Brandsachverständiger werde nun ein Gutachten erstellen, teilt Polizeisprecherin Diana Eilenz mit, „vermutlich in der nächsten Woche“. Die Ermittlungen zum Brand im Januar liegen laut ihr bei der Staatsanwaltschaft. Dem damaligen Brand am Morgen war ein Einbruch vorausgegangen, hatte die Polizei bestätigt. Ob herausgerissene Kabel das Feuer ausgelöst haben, sei noch unklar.