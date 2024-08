Erneut kommt es zu Bauarbeiten am Gleisdreieck Hochspeyer. Verkehrsteilnehmer müssen wieder Umwege in Kauf nehmen, da die Bundesstraße 48 sowie die Verbindung zur B37 gesperrt werden. Allerdings besteht die Sperrung diesmal nur einige Tage.

Noch bis 2027 sollen sich die Arbeiten für den Umbau des Gleisdreiecks Hochspeyer hinziehen. Unter den drei Eisenbahnbrücken, die sich über die Bundesstraßen 48 und 37 spannen, soll Platz für Radwege geschaffen werden. So soll die Lücke geschlossen werden, die es Richtung Frankenstein und Fischbach gibt. Zudem soll ein Kreisverkehr an der Einmündung der B48 östlich von Hochspeyer die bisherige Ampel ersetzen, teilte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Anfang des Jahres mit.

Im Zuge dieses Neubaus dreier Eisenbahnbrücken stehen nun der Abriss der Bahnbrücken am südlichen Ortsausgang von Fischbach und am östlichen Ortsausgang von Hochspeyer an. Aus diesem Grund werden von Donnerstag, 22. August, ab 22 Uhr die B48 sowie die Verbindungsspange zur B37 im Bereich des Gleisdreiecks gesperrt. Wie der LBM mitteilte, sollen beide Straßen zum Schulanfang wieder frei sein, die Sperrung soll am Montag, 26. August, bis spätestens 5 Uhr aufgehoben sein.

Umleitung wird eingerichtet

Während der Arbeiten wird eine Umleitung eingerichtet. Autofahrer, die von Frankenstein kommen und die B48 nach Fischbach nutzen oder zur A6-Anschlussstelle Enkenbach-Alsenborn wollen, werden über die B37-Umgehung Hochspeyer geleitet. Die Umleitung erfolgt weiter über die Donnersberg- und Mainzer Straße zum A6-Anschluss Kaiserslautern-Centrum, dann über die Landesstraße 395 nach Enkenbach-Alsenborn, über die der A6-Anschluss Enkenbach-Alsenborn sowie die Ortsgemeinde Fischbach angefahren werden können.

Die Ortsgemeinde Hochspeyer – einschließlich des östlichen Bereiches bis zum Sonnenhang – ist über die westliche Ortszufahrt von der B37 zu erreichen. Die Zufahrt ist für Anlieger „unter Baustellenbedingungen durch den aktuellen Bauabschnittsbereich der parallel laufenden Erneuerung der Ortsdurchfahrt Hochspeyer möglich“, heißt es in der LBM-Mitteilung. Nachdem die Vollsperrung aufgehoben ist, wird der Verkehr wegen weiterer Arbeiten mit Hilfe von Ampeln an den einzelnen Eisenbahnbrücken vorbeigeführt.