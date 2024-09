Im Rahmen der Europäischen Mobilitätswoche organisiert das Stadtteilbüro Grübentälchen für Sonntag, 11 bis 17 Uhr, ein Stadtteilfest und lädt zu multikulturellem Essen, Aktivitätsspielen und einer Modenschau ein.

Das Fest, früher die Kerwe des Stadtteiles, findet alle zwei Jahre statt „und ist hier schon Tradition“, sagt Ute Rottler, die seit vielen Jahren fester Bestandteil im Stadtteilbüro Grübentälchen ist und im Organisationsteam des Festes dabei ist. „Das Fest findet jedes Mal an verschiedenen Orten im Quartier statt – in diesem Jahr im Astern- und Geranienweg“, berichtet Rottler. „Eigentlich war hier schonmal ein Fest geplant, das aber coronabedingt ausfallen musste. Deswegen holen wir das in diesem Jahr nach“, erläutert sie. Die Stände der 30 teilnehmenden Institutionen und Vereine verteilen sich auf eine Festmeile von rund einem Kilometer Länge, die autofrei sein wird. „Es ist schön, dass so viele Institutionen und Vereine aus dem Stadtteil dabei sind“, sagt Rottler.

Modenschau mit Menschen aus dem Quartier

Die Kinder der Kita Mobile wirken bei der Begrüßung mit, es folgen Gardetänze der Karnevalsgesellschaft Narrensänger. Auch die Grundschulkinder der Geschwister-Scholl-Grundschule sind dabei. Anne SeeYou wird für Live-Musik sorgen, der Tanzsportclub Sickingenstadt Landstuhl und die Tanzgruppe Edelweiß treten auf. Musik kommt vom Chor SingFried, ehe die Besucher eine Modenschau mit Second-Hand-Kleidern verfolgen können. „Bei der Modenschau werden Menschen aus dem Quartier auftreten – mit eigenen besonderen Kleidern, wie zum Beispiel einem orientalisch angehauchten Hochzeitskleid. Es geht darum, die Geschichten der Kleider zu erzählen, deswegen haben wir da auch eine Moderatorin dabei“, verrät Rottler.

Für Kinder wird es eine Stempelkarte geben, die sie an zwölf verschiedene Stände führt. Es warten Bewegungs- und Aktivitätsangebote auf die Kleinen. Wer alle zwölf Stempel gesammelt hat, kann seinen Gewinn beim Stand des Stadtteilbüros abholen. Beim Stadtteilfest vor zwei Jahren wurden laut Rottler 220 Stempelkarten verkauft. „Wir hoffen, dieses Jahr noch mehr Kinder mit ihren Familien begrüßen zu dürfen“, sagt sie. Bei einem Kinderflohmarkt können Kinder und Jugendliche Kleidung und Spielzeuge verkaufen „und sich so ein bisschen das Taschengeld aufbessern“, so Rottler.

Rottler freut sich „auf viele Gäste und besonders über die Vielfalt, die wir haben werden“. Das Zusammenbringen der Menschen liege ihr dabei besonders am Herzen. Vielfalt soll sich auch bei der Verpflegung widerspiegeln: Neben arabischem Essen, Erbsensuppe und einem veganen Buffet wird es auch Kaffee und Kuchen sowie Waffeln und Gegrilltes geben.