Unbekannte haben in der Nacht auf Montag in Kaiserslautern Frittierfett gestohlen. Nach Angaben der Polizei bemerkten Mitarbeiter eines Restaurants in der Kaiserstraße am Montagmorgen, dass das Schloss eines Lagerplatzes aufgebrochen wurde. Die Täter hatten sich über Nacht Zutritt zum Grundstück verschafft und Frittierfett aus einem Ölfass abgezapft.

Wie viel Fett entwendet wurde, ist bisher unklar. Auch die genaue Schadenshöhe, die durch den Diebstahl und das beschädigte Schloss entstanden ist, steht noch nicht fest.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei Kaiserslautern bittet Zeugen, die zwischen Sonntagabend, 23 Uhr, und Montagmorgen, 7.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Kaiserstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 0631 36914299 bei der Polizeiinspektion Kaiserslautern 2 zu melden.