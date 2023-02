Es sieht nach einer Serie aus: Erneut sind der Polizei mehrere Einbrüche gemeldet worden. Bereits in der Nacht zum Mittwoch waren an mehreren Stellen in der Stadt Diebe unterwegs. In der Nacht zum Donnerstag hatten es Täter wieder auf mehrere Objekte abgesehen, etwa auf ein Reformhaus in der Eisenbahnstraße. Nach Polizeiangaben versuchten sie den Haupt- und Nebeneingang aufzuhebeln, allerdings ohne Erfolg. In der gleichen Nacht wurde in einen Friseurladen in der Marktstraße eingebrochen. Die Täter entwendeten Bargeld. Ein höherer Schaden wurde beim Einbruch in eine Gaststätte in der Fabrikstraße angerichtet. Dort wurden Spielautomaten und ein Sicherungskasten beschädigt. Es entstand ein Schaden im höheren vierstelligen Bereich. In der Entersweilerstraße scheiterten die Täter bei dem Versuch, in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. Eine Mieterin hatte die Aufbruchspuren entdeckt. Die Polizei prüft, ob Tatzusammenhänge mit früheren Fällen bestehen. Eine Polizeisprecherin sagte, es lägen noch keine Indizien dafür vor, dass es sich um eine Einbruchserie handele. Die Polizei werte die Hebelspuren aus, das sei aber nicht ganz einfach und erfordere Zeit. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 0631 369 2620 zu melden.