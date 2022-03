Beim Verlegen von Glasfaserleitungen ist es am späten Freitagnachmittag erneut zu einem Gasleck in der Landstuhler Innenstadt gekommen. „Wir haben derzeit dieselbe Chose wie am Donnerstag“, sagt Rüdiger Väth von der Freiwilligen Feuerwehr der Verbandsgemeinde Landstuhl. Während am Tag davor beim Schießen von Leitungen mit einer Erdrakete in der Luitpoldstraße die Hauptgasleitung getroffen wurde, hat die mit den Arbeiten beauftragte Firma nach Väths Angaben nun mit einer Fräsmaschine einen Gas-Hausanschluss sowie eine Stromleitung an einem Gebäude in der Vorderen Fröhnstraße durchtrennt. „Ein explosionsfähiges Gemisch ist ausgetreten. Zum Glück war das Haus nicht bewohnt.“

Neun Häuser evakuiert

Neun umliegende Gebäude wurden sicherheitshalber evakuiert. Die Feuerwehr sowie der Gefahrstoffzug des Landkreises ist derzeit mit 50 Einsatzkräften vor Ort und versucht, durch Lüften das gefährliche Gemisch zu beseitigen. Zugleich sei ein Saugbagger im Einsatz, der den Gasanschluss und die Stromleitung „ähnlich wie ein Staubsauger“ freilege, ohne dass es – wie bei einem normalen Bagger – zu gefährlichem Funkenschlag kommen könne. Danach sollen Gas- und Stromleitung repariert werden. Auch die Pfalzwerke seien deswegen an der Unfallstelle. „Diese Arbeiten werden wohl noch mindestens drei Stunden dauern“, schätzt Väth gegen 18.15 Uhr und betont, dass „alles im grünen Bereich ist“.