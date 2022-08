Es müssen ja nicht immer spektakuläre Diebstähle sein, von denen die Polizei berichtet, manchmal geht’s um kleine Dinge: „Wem gehören Parfüm und Seife?“ Das fragt die Polizei, nachdem Beamte in der Nacht zum Donnerstag in der Gaustraße einen verdächtigen Fahrradfahrer kontrolliert haben. In der Fahrradtasche des Mannes entdeckten die Beamten ein Paar Gummihandschuhe und eine Parfümflasche sowie ein Stück Seife. Der 40-Jährige gab an, die Sachen in der Marktstraße an einem Imbiss gefunden zu haben. Um sie ihrem rechtmäßigen Eigentümer zurückgeben zu können, wurden die Gegenstände sichergestellt. Die Polizei fragt nun: Wem gehören der Flacon und die Seife? Hinweise an die Polizei: 0631 369-2150.