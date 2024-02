Vier Stunden Tanz, Gesang und Büttenreden – der Gesangverein Eintracht Erlenbach hatte sich für seine Prunksitzung am Samstag einiges einfallen lassen. Pünktlich um 20.11 Uhr eröffnete Sitzungspräsident Stefan Lichter die Veranstaltung vor etwa 360 Gästen in der Theo-Barth-Halle. Für einen stimmungsvollen Start in den Abend mit 16 Programmpunkten sorgte die Kindertanzgruppe des Turnverein 04 Erlenbach. Als Astronauten brachte sie die Halle zum Beben. Die 13-jährige Leoni Fröhlich aus Erlenbach zeigte in ihrer Büttenrede die Unterschiede der Generationen auf. Die Jugendtanzgruppe des TVE legte eine flotte Sohle auf das Parkett, ehe Daniel Neuner in die Bütt trat. Schunkelrunden und Gesangseinlagen der Strahleselsänger folgten noch vor der Pause. Als Gastgruppe kam die Tanzgruppe aus Katzweiler danach auf die Bühne. Den Abschluss machte nach weiteren Büttenreden von Monika Zimmermann und Tanja Daudermann, dem Auftritt der „Trauerschnallen“ und „Hupsmäd 2.0“ sowie der Strahleselsänger, das Männerballett.