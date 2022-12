Die Emmerich-Smola Musikschule und -Akademie Kaiserslautern bietet erstmals einen Kurs in musikalischer Früherziehung in Erlenbach an. Anlass ist die hohe Nachfrage im Stadtteil. Der Kurs starte im kommenden Jahr im Rathaus in Erlenbach, schildert Max Punstein, Leiter der Musikschule. Bisher habe die Musikschule außerhalb des Hauptgebäudes in der Innenstadt noch in Dansenberg Kurse angeboten. Da in diesem Jahr gleich mehrere Anmeldungen aus Erlenbach eingegangen seien, habe sich die Musikschule entschlossen, das Angebot dort hinzuverlegen. Der Kurs findet ab Januar mittwochs um 17.30 Uhr statt, es sind noch Plätze frei, so Punstein.