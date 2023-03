Fahrradfahrer, Skater und E-Scooter-Fahrer haben die B270 im Sommer einen ganzen Tag lang für sich alleine. Nach mehrjähriger Pause findet am Sonntag, 6. August, der Erlebnistag „Autofreies Lautertal“ wieder statt. Dies teilt die Verbandsgemeinde Otterbach-Otterberg mit. Wegen des Ausbaus der Ortsdurchfahrt Hirschhorn und der Corona-Krise gab es seit 2018 kein „Autofreies Lautertal“ mehr. Die Veranstaltung wird in diesem Jahr erstmals von einem gemeinsamen Team der Verbandsgemeinden Otterbach-Otterberg und Lauterecken-Wolfstein sowie der Kreise Kaiserslautern, Kusel und der Stadt Kaiserslautern organisiert und finanziert. „Das Wiederaufleben des Erlebnistages ,Autofreies Lautertal’ ist ein wichtiges Signal nicht nur an die vielen Besucher dieser Veranstaltung, sondern auch an unsere Vereine und Helfer, die diesen Erlebnistag gestalten“, betonen die Bürgermeister, Landräte und der Beigeordnete der Stadt Kaiserslautern, Peter Kiefer. Die Veranstaltung beginnt um 10 und endet um 18 Uhr. Die Bundesstraße wird daher am 6. August von 9 bis 19 Uhr für den motorisierten Verkehr gesperrt.