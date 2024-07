Zwischen Dienstag, 30. Juli, und Donnerstag, 1. August, kann es auf der L367 zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Zwischen den Anschlussstellen Weilerbach und Industriegebiet Nord finden Baugrunderkundungen statt.

Wie der Kaiserslauterer Landesbetrieb Mobilität (LBM) mitteilt, soll mit den Bohrungen der Straßenaufbau unter die Lupe genommen werden. Hintergrund ist die Fahrbahnsanierung, die ansteht. „Zunächst ergründen wir den Asphaltaufbau der Strecke, um dann zu entscheiden, was dort am sinnvollsten ist: Decke im Hocheinbau, Fräsen und Decke oder Fräsen und Decke plus Binder“, erläutert Volker Priebe, der stellvertretende LBM-Leiter. Entscheidend sei der Zustand der jetzigen Schichten. Wenn das Sanierungskonzept feststehe, sei vorgesehen, die Maßnahme umgehend zu veröffentlichen und noch im Herbst umzusetzen, berichtet Priebe.

Um jetzt zunächst den Baugrund prüfen zu können, wird auf der Landesstraße die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert, die Fahrbahn an den jeweiligen Erkundungspunkten einseitig eingeengt. Der Verkehr wird per Ampel geregelt.