Die HSG Kaiserslautern will nach der Niederlage im Pfalzliga-Spitzenspiel gegen die HSG Dudenhofen/Schifferstadt am Samstag (19 Uhr/Schillerschule) in eigener Halle mit einem Sieg gegen den TSV Speyer in die Erfolgsspur zurückkehren.

„Die Niederlage im Spitzenspiel können wir sehr gut einordnen. Unser Blick hat sich schnell wieder nach vorne gerichtet. Wir wollen das letzte Spiel des Jahres vor eigenem Publikum unbedingt gewinnen. Wir wissen aber auch, dass mit dem TSV Speyer eine absolute Topmannschaft zu uns kommt, die sich völlig zurecht in der Spitzengruppe etabliert hat“, stellt Co-Trainer Thomas Brosig klar.

Die Niederlage gegen den Tabellendritten HSG Dudenhofen/Schifferstadt fiel recht deutlich aus, die Westpfälzer zogen mit 28:38 den Kürzeren und mussten sich nach sieben Siegen in Folge erstmals wieder geschlagen geben. Die Ausfälle der beiden Schlüsselspieler Philipp Mägel und Nicolas Rösler konnten nicht kompensiert werden.

Gegen Speyer geht es darum, einen direkten Rivalen im Kampf um einen Platz in der Spitzengruppe auf Distanz zu halten. Die Domstädter verfügen über eine sehr routinierte Mannschaft, in der zahlreiche Spieler bereits höherklassig am Ball waren. „An einen geregelten Trainingsbetrieb war unter der Woche nicht zu denken, die Erkältungswelle hat auch uns getroffen. Für Samstag gibt es daher noch das eine oder andere Fragezeichen, wir hoffen aber, dass möglichst alle rechtzeitig fit werden“, stellt Lauterns Co-Trainer Thomas Brosig klar.