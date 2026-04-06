Auf dem Schillerplatz startet der in Mainz lebende, in Kaiserslautern geborene Künstler Stefan Budian ein Projekt zur deutsch-polnischen Erinnerungskultur.

Am 11. April ab 15 Uhr beginnt Stefan Budian vor Ort mit der Erstellung eines Wandelbildes. Budian geht es um eine intensive Auseinandersetzung mit der Geschichte seiner Familie in seiner Heimatstadt. Im Zentrum steht dabei sein Großvater, Ludwig Breining, der in den 1930er-Jahren als Mitglied der NSDAP und SA in Kaiserslautern tätig war. Das Kunstprojekt beleuchtet kritisch dessen zunehmende Radikalisierung während der Zeit des Nationalsozialismus. Ausgangspunkt ist eine Fotografie aus dem Jahr 1935, die eine SA-Parade in der Fruchthallstraße zeigt. Stefan Budian wird für seine Arbeit die Perspektive des damaligen Fotografen einnehmen.

Die Aktion auf dem Schillerplatz bildet den Auftakt eines mehrstufigen Projekts. In weiteren Etappen wird sich der Künstler mit einem Kriegstagebuch aus den Jahren 1939/40 befassen, das die Erlebnisse seines Großvaters während des Überfalls auf Polen dokumentiert.

Das Projekt will einen Beitrag zur Aufarbeitung der Stadtgeschichte leisten und die individuelle Verantwortung innerhalb der NS-Diktatur thematisieren. Es ist eine Veranstaltung des Stadtmuseums Kaiserslautern, unterstützt von der Heinz-Walter-Menke-Stiftung. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Entstehung des Wandelbildes am 11. April auf dem Schillerplatz mitzuverfolgen.