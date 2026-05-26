Mit einem besonderen Konzert erinnerte die Bezirkskantorei Donnersberg an die Entwicklung jüdischen Lebens in Kirchheimbolanden.

Die Paulskirche wurde mit der Veranstaltung „Traum und Sehnsucht“ zum musikalischen Raum für die regionale Erinnerungskultur. Unter dem Motto „Gedenken – Mahnung – Verpflichtung“ kamen Lieder aus dem lange als verschollen gegoltenen „Deutsch-Jüdischen Liederbuch“ zur Aufführung. Das gut 90-minütige Konzert in der Paulskirche wurde vom Auftritt der Würzburger Solo-Violinistin Sophia Stegner ergänzt, die von Bezirkskantorin Ulrike Heubeck an den Tasteninstrumenten begleitet wurde.

Vor dem Konzert hatten die Organisatoren zu einer Führung durch das jüdische Kirchheimbolanden unter Leitung von Stadthistoriker Sören Dall und Stadtführer Gerd Peter eingeladen. Zahlreiche historische Ansichten und Fakten zum Judentum in der Stadt waren außerdem während des Konzerts als Videoprojektion eingeblendet. Bezirkskantorin Ulrike Heubeck erläuterte zwischen den Musikbeiträgen Spuren, Stationen und Persönlichkeiten jüdischen Lebens.

Dialog der Kulturen

Grundlage für das Konzert war das „Deutsch-Jüdische Liederbuch“ von 1912, das über 100 Titel umfasst. Die Sammlung verbindet jüdische Tradition mit deutschem Kulturgut und repräsentiert den damaligen Dialog zwischen beiden Kulturen. Nach seiner zufälligen Wiederentdeckung im Jahr 2019 und anschließenden Neuauflage wurde das Werk im vergangenen Jahr für einen Kompositionschorwettbewerb ausgeschrieben. Die Preisträgerkompositionen fanden Eingang in ein neu entstandenes Chorwerk, aus dem nun in der Paulskirche neben traditionellen Titeln auch einige Lieder aufgeführt wurden.

Zu hören waren unter anderem das aus Israel stammende „Shalom aleichem“, das Heilungsgebet „Ose Shalom“ aus dem Kaddisch sowie das israelische „Shalom chaverim“. Ferner erklangen die Titel „Goldne Abendsonne“, „Ba-Halomi“, das deutsche „Heimweh“ und abschließend der jüdische Segensspruch „Radhalalla“.

Stimmungsvolle Akzente

Violinistin Sophia Stegner und Ulrike Heubeck an Orgel, Klavier und Akkordeon setzten mit ihrem Spiel zusätzliche stimmungsvolle Akzente. Die Musikerinnen hatten klassische Werke von Max Bruch und Felix Mendelssohn-Bartholdy sowie zeitgenössische Melodien aus John Williams bekannter Filmmusik zu „Schindlers Liste“ im Programm.

Sowohl der Chor als auch die Instrumentalistinnen überzeugten mit einem gelungenen musikalischen Konzept aus sehnsuchtsvoll-schwermütigen Melodien. Die Paulskirche bot zusätzlich den passenden Rahmen für ein würdevolles Konzert, das vom Publikum im Anschluss mit stehendem Beifall belohnt wurde.