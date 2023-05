Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Er ist Architekt und Künstler, war viel unterwegs in seinem Leben und zeigt nun seine Arbeiten in einer Kaiserslauterer Galerie: Dieter Bernhardt, der in Göllheim lebt, wo er auch schon mehrfach ausstellte.

Geboren wurde er in Ludwigshafen, zu Hause ist er in der Westpfalz – und der weiten Welt: Als Skipper und Segler lebte Bernhardt bisweilen direkt auf dem Wasser. Maritime Motive sind daher auf so