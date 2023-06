Drei Jahre lang mussten die Kaiserslauterer – und nicht nur die! – auf ihr geliebtes Altstadtfest verzichten. Danke, Corona! Doch Ende des Monats kann es nun endlich wieder gefeiert werden – mit viel Musik und einem großen Angebot an Speisen und Getränken. Laut Stadtverwaltung lockt das Fest jährlich gut 150.000 Besucherinnen und Besucher an dem Wochenende nach Kaiserslautern. Zumindest war das vor der Pandemie so.

Die RHEINPFALZ will die Lust aufs Altstadtfest, das am Freitag, 30. Juni , beginnt und bis Sonntag, 2. Juli, über die Bühne geht, noch steigern: Dazu sind wir auf der Suche nach Ihren Lieblingsanekdoten rund um das Fest: Haben Sie jemanden besonderen kennengelernt? Oder einen bestimmten Anlass während des Altstadtfests gefeiert? Teilen Sie Ihre Lieblingserinnerung zum Fest mit uns und unseren Lesern via E-Mail an redkai@rheinpfalz.de. Bitte mit Telefonnummer für Rückfragen.