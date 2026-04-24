An die Konstellation dreier Musiker-Persönlichkeiten erinnerte ein Konzert in der Lauterer Fruchthalle.

Unter dem Motto „Ménage à trois“ wurde in der Kaiserslauterer Fruchthalle das Verhältnis dreier legendärer Gestalten der deutschen Romantik beleuchtet: Robert und Clara Schumann sowie Johannes Brahms. Kammersängerin Waltraud Meier las aus zeitgenössischen Texten. Ihr Seite standen Bariton Samuel Hasselhorn und Pianist Joseph Breinl.

Leidenschaftlich setzte Samuel Hasselhorn mit der Schumann-Ballade „Widmung“ (nach einem Text von Friedrich Rückert) zum wogend-bewegten Spiel von Joseph Breinl mit seinen feinen Nuancen ein. Die Stimme des Sängers überraschte durch ihre Kraft und ihre subtilen Ausdrucksschattierungen. Damit entführte der junge Bariton sein Publikum sogleich mitten in die Welt der drei berühmten Romantiker.

„Liebeszauber“

Waltraud Meier stieg ein in die Dreiecksbeziehung mit einem Tagebucheintrag von Clara Schumann, geborene Wieck, vom 10. September 1853, in dem sie sich an ihren Hochzeitstag mit Robert erinnert. Damit steckte die Sopranistin aus Würzburg den inhaltlichen Rahmen dieser musikalischen Lesung ab. Mit ihrer klaren, warmen Stimme ließ sie das Eheglück der gefeierten Pianistin Clara lebendig werden, die auch als Komponistin aktiv war. Dazu passte der „Liebeszauber“, den Samuel Hasselhorn in verhaltener Tongebung und innigem Ausdruck gestaltete.

Die dunklen Farben kamen in seiner vollen und doch schlank geführten Stimme wunderbar zur Geltung. Nach und nach kam sowohl in der Gestaltung des Sängers wie auch im Klavierpart mehr Emphase auf. Zärtlich blühte Hasselhorns Stimme hoch und klangschön auf in seinem Liebesbekenntnis.

„Der Himmel hat eine Träne geweint“

Höchste Ausdrucksintensität zeichneten auch die Lieder „Ich stand in dunklen Träumen“ von Clara Schumann und Brahms' „Geheimnis“ aus. Schwärmerische Inbrunst und verinnerlichte Zärtlichkeit klangen aus diesen Liedern, während in Claras „Er ist gekommen“ sich tiefste Aufgewühltheit äußerte. Klavier, Stimme und Text gerieten hier förmlich außer Rand und Band.

Mit Robert Schumanns Lied „Der Himmel hat eine Träne geweint“ unterstrichen Hasselhorn und Breinl in feinsten Gefühlsschattierungen und facettenreichem Ausdruck diese Stimmung.

Waltraud Meier schilderte Claras Eindrücke von der ersten Begegnung des Ehepaars mit dem erst 20-jährigen Komponisten Johannes Brahms. Die Fantasie, der Erfindungsreichtum und die meisterliche Form seiner Arbeiten überraschten Clara und Robert Schumann ebenso wie die ganze Persönlichkeit des jungen Musikers. In einem Beitrag in der „Neuen Zeitschrift für Musik“ bezeichnete Schumann den jungen Kollegen als „Berufenen“.

„Mein Mäd’l hat einen Rosenmund“

Auch auf Johannes Brahms machte die Begegnung einen tiefen Eindruck, wie im Lied „Mein Mäd’l hat einen Rosenmund“ anklingt. Überschwängliche Gefühlswelten brechen sich in dieser typisch romantischen Strophenballade Bahn, in hochexpressiven Nuancen der beiden Interpreten. Die turbulenten Gefühlswelten beschreibt Clara Schumanns „Lorelei“-Vertonung nach Heinrich Heine. Ungemein präsent pulsierte die Erregung sowohl im Spiel von Joseph Breinl als auch in Samuel Hasselhorns flexiblem Bariton.

Dazwischen kamen Rezitationen die schwere Erkrankung Robert Schumanns, sein Selbstmordversuch und seine Einweisung in die Nervenklinik in Endenich zur Sprache. Auch Brahms kam zu Wort, der der Freundin seine tiefste Zuneigung versicherte. Seine Stimmung brachten das Lied „Muss es eine Trennung geben“ und die Ballade „In stiller Nacht“ auf den Punkt, bevor der Abend musikalisch mit Roberts „Dein Angesicht“, Claras „Sie liebten sich beide“ und Brahms’ „Von ewiger Liebe“ ausklang.