Wie? Schon so lang her? Der Kalender lügt nicht. Am Samstag auf den Tag genau vor 15 Jahren begann in Kaiserslautern mit dem ersten Spiel Japan gegen Australien die Fußball-WM 2006. Erinnern sie sich, liebe Leserinnen und Leser, auch noch an die tollen vier Wochen während der Fußball-WM in Kaiserslautern? An die Herzlichkeit in den Straßen? An die vielen kleinen und großen Feiern? Die tolle und ausgelassene Stimmung? Die vielen Begegnungen? Ja? Dann schreiben Sie uns! Lassen Sie uns und unsere Leserinnen und Leser an Ihren Erinnerungen teilhaben. Schicken Sie uns ein paar Zeilen an die E-Mail-Adresse redkai@rheinpfalz.de. Kramen Sie auch bitte in Ihren Fotoalben und hängen Sie Ihre Schnappschüsse an die E-Mail an. Wir würden sie gerne in der kommenden Woche veröffentlichen.