Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wie? Schon so lang her? Der Kalender lügt nicht. Am Samstag auf den Tag genau vor 15 Jahren begann in Kaiserslautern mit dem ersten Spiel Japan gegen Australien die Fußball-WM 2006. Artur Stark war damals im Stadion fürs Catering zuständig, musste aber auch mal kurzfristig Handtücher organisieren.

Artur Stark muss nicht lange überlegen, wird er auf die Fußball-WM 2006 angesprochen. „Beim ersten Spiel herrschte ziemliches Chaos, was die Einlasskontrollen anbelangt“,