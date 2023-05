Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der 250 Kilogramm schwere Blindgänger, die „Fünfzentnerbombe“, die am Freitag bei Kanalbauarbeiten in der Kennelstraße gefunden wurde, hat Erinnerungen geweckt. Erinnerungen an die Bombennacht vom 28. September 1944, vor 79 Jahren.

Die meisten der rund 1000 Kaiserslauterer Luftalarme während des Zweiten Weltkriegs wurden wegen der Überflüge nach Mittel- und Ostdeutschland ausgelöst. In der Statistik