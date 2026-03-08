An der Röhmschule ist am Freitag die erste Stolperschwelle der Stadt verlegt worden. Sie erinnert an jüdische Kinder und Lehrer, die zwischen 1936 und 1938 ausgegrenzt wurden.

Mehr als hundert Menschen haben sich am Freitagvormittag vor der Röhmschule in der Moltkestraße versammelt. Schülerinnen und Schüler, Lehrkräfte und Gäste begleiteten dort eine besondere Zeremonie: die Verlegung der ersten Stolperschwelle in Kaiserslautern.

Michael Wiesheu von der Stolperstein-Initiative erinnerte an die sogenannte jüdische Sonderklasse. Ab 1936 wurden 28 Kinder vom übrigen Unterricht getrennt und von zwei jüdischen Lehrern in einem Raum unter dem Dach unterrichtet. Zwei Jahre später mussten sie schließlich im Beisein ihrer Mitschüler die Schule verlassen.

Schulleiterin Annette Voll dankte der Stolperstein-Initiative für ihr Engagement. Beim Blick auf das damalige Klassenbild empfinde sie Schmerz, sagte Voll. Zugleich freue sie sich über das heute wieder sichtbare jüdische Leben. Besonders begrüßte sie Nachfahren ehemaliger Schülerinnen und Schüler, deren Anwesenheit sie als „Geschenk“ bezeichnete. Für Antisemitismus gebe es an ihrer Schule keinen Raum.

„Verfolgten Kindern wird Schule immer Schutz bieten“

Wiesheu schilderte auch einzelne Schicksale. Der musikalisch begabte Rudi aus der Moltkestraße arbeitete später als Zirkusmusiker, bis ihm die Nationalsozialisten dies verboten. Ilse Ruth Preis gelang 1941 nach dem Verlust ihrer Eltern die Flucht aus einem Internierungslager in Frankreich. Über Marseille und Lissabon erreichte sie schließlich die USA. „Sie hatte nichts mehr, aber sie war frei“, sagte Wiesheu.

Auch die heutigen Schülerinnen und Schüler beteiligten sich an der Zeremonie. Sie legten Blumen nieder und verlasen die Namen der damaligen Klasse. Auch jene, die heute nicht mehr bekannt sind, wurden erwähnt. Einige Kinder und Lehrkräfte tanzten zu dem Lied „Wir wollen uns vertragen“.

Ein Schüler versprach zum Abschluss stellvertretend für alle: „Verfolgten Kindern wird unsere Schule immer Schutz bieten.“ Während der Veranstaltung wurde die Stolperschwelle in den Boden eingelassen, als sichtbares Zeichen des Erinnerns.