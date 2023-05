Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Donnersberggemeinde Kerzenheim hatte laut Statistik im vergangenen Jahr exakt 2217 Einwohner. Davon waren 45,6 Prozent evangelisch und 19,2 katholisch. Die Rubrik „jüdisch, israelitisch“ hat keinen Eintrag. Seit dem Völkermord des Dritten Reichs gibt es keine jüdische Gemeinde mehr in Kerzenheim. Der Lauterer Regionalhistoriker Michael Wiesheu hält die Erinnerung hoch.

Der pensionierte Sozialarbeiter und Bewährungshelfer wurde vor 67 Jahren in Kerzenheim geboren und lebt seit langem in Kaiserslautern. Er engagiert sich in der „Stolpersteine“-Initiative