Der Nordpfälzer Geschichtsverein lässt in einer neuen Sonderausstellung die Erinnerung an alte Gasthäuser in Rockenhausen wiederaufleben.

Eine Sonderausstellung zeigt zahlreiche Ansichten und Exponate aus rund 100 Jahren Gastronomieleben in der Stadt Rockenhausen. Traditionsreiche Adressen wie das „Café Bossong“, das „Hotel Schwan“ oder das „Gasthaus Ernst Gaß“ dürften vielen Menschen noch im Gedächtnis sein, erklärte Vorstandsmitglied Thomas Rusch anlässlich der gut besuchten Vernissage. Die historischen Gebäudeansichten stammten zum Teil aus dem Fundus des Heimatmuseums. Es seien aber auch zahlreiche Postkartenmotive von Privatpersonen beigesteuert worden, erläuterte Rusch.

Auch typische Einrichtungsgegenstände aus den Wirtsstuben sind Teil der Ausstellung. Foto: Jeannette Anthes Krüge fürs Bier und Gläser für den Wein: Auch die Utensilien sieht man in der Ausstellung. Foto: Jeannette Anthes Das offizielle Gaststättenverzeichnis aus den frühen 1960er Jahren. Foto: Jeannette Anthes Bischoff-Bier und SKat: So waren die Zeiten... Foto: Jeannette Anthes Eine der bekanntesten Adressen war das „Café Bossong“. Foto: Jeannette Anthes Lange Tradition: Der „Pfälzer Hof“ gehört zu den Gaststätten, die heute noch in Betrieb sind. Foto: Jeannette Anthes Vor den Toren der Stadt gelegen: der „Forellenhof“. Foto: Jeannette Anthes Solche Weinfässchen gab es in vielen Gasthäusern. Foto: Jeannette Anthes Foto 1 von 8

Auch seinerzeit typische Einrichtungsgegenstände aus den Wirtsstuben haben den Weg in die Ausstellung gefunden. Diese soll nun noch erweitert werden, nachdem viele Rockenhauser in ihren Fotoalben gestöbert und die Funde zur Verfügung gestellt hätten, sagte Rusch. Die privaten Fotos und Postkartenansichten sollen nachträglich auf einer Pinnwand präsentiert werden. Weitere Fotobeiträge seien außerdem jederzeit willkommen, kündigte Rusch an.

Gaststättendichte von Anfang an hoch

Die Gastronomiekultur in Rockenhausen hat eine lange Tradition. Im Ausstellungsmittelpunkt stehen die Jahre 1880 bis 1980. Im Jahr 1887 seien bereits zehn Betriebe im Stadtgebiet offiziell konzessioniert gewesen: „Und das bei einer Gesamteinwohnerzahl von 1800“, erklärte Rusch. Bis Ende der 60er-Jahre habe sich die Gesamtanzahl sogar auf 20 Gaststätten bei rund 4000 Einwohnern gesteigert.

Info

Die Sonderausstellung „Alte Gasthäuser im Rockenhausen vergangener Tage“ ist im Nordpfälzer Heimatmuseum, Bezirksamtsstraße 8, jeweils donnerstags und sonntags zwischen 14.30 und 17.30 Uhr zu sehen. Der Eintritt ist frei.

