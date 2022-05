Am Wochenende stehen Arbeiten auf der A6 an, die eine Vollsperrung notwendig machen: An der A6-Anschlussstelle Kaiserslautern-West werden neue Schilderbrücken und Wegweisungstafeln installiert, wie der Landesbetrieb Mobilität Kaiserslautern mitteilt. Dazu werden Sperrungen der A6 an zwei Wochenenden notwendig. Los geht es am Samstag, 7. Mai: Die A6 wird zwischen der Anschlussstelle Kaiserslautern-West und der Anschlussstelle Kaiserslautern-Centrum ab 20 Uhr bis Sonntag, 8. Mai, spätestens bis 20 Uhr in beiden Fahrtrichtungen voll gesperrt. Eine Woche danach wird die A6 in Fahrtrichtung Mannheim zwischen der Anschlussstelle Ramstein-Miesenbach und der Anschlussstelle Kaiserslautern-West von Samstag, 14. Mai, ab 20 Uhr bis Sonntag, 15. Mai, bis spätestens 9 Uhr, voll gesperrt.