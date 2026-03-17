Seit zwei Jahren bietet die Stadt für Grundschüler eine eigene Ferienbetreuung. Die wird ab Sommer das Dreifache kosten – trotz vieler Mahnungen vor den sozialen Folgen.

Zehn Euro kostet ein Tag in der Ferienbetreuung der Stadt aktuell – also 50 Euro pro Woche. Seit 2023 bietet die Verwaltung diese über ein Pilotprojekt in den Oster- und Herbstferien sowie in drei Wochen im Sommer an der Pestalozzi- und Theodor-Heuss-Grundschule an. Sie wollte damit Erfahrung sammeln für den ab Sommer für Grundschüler geltenden Anspruch auf acht Stunden Betreuung pro Tag. Denn dieser gilt auch in den Ferien. „Bei der Ausschreibung für die Nachmittagsbetreuung haben wir auch die Ferienbetreuung neu ausgeschrieben“, erklärt Jugend- und Schuldezernentin Anja Pfeiffer (CDU). Der Club Aktiv, der die Betreuung übernimmt, veranschlagt pro Tag und Kind 45 Euro für sein Personal. Vorgesehen ist, dass eine Betreuerin für acht Kinder zuständig ist, um auch Ausflüge und Ähnliches gut beaufsichtigen zu können. Die Stadt sowie die Eltern müssen diese Kosten finanzieren, vom Land sei dafür aktuell kein finanzieller Zuschuss vorgesehen, so Pfeiffer. „Bisher haben wir noch Spendengelder beziehungsweise einen Zuschuss von der Bürgerhospitalstiftung bekommen, die aber ab dem Greifen des Rechtsanspruchs wegfallen“, erläutert sie. Das heißt: „Wir müssen die Elternbeiträge erhöhen, auf 50 Euro pro Tag, 150 Euro pro Woche.“ Das Mittagessen ist darin enthalten.

Online-Portal für Ferienbetreuung

Die Stadt hat sich bei der Preisgestaltung daran orientiert, was vergleichbare Ferienangebote von Vereinen, Trägern oder privaten Anbietern kosten, erklärte Pfeiffer im Jugendhilfeausschuss – zwischen 50 und 249 Euro pro Woche. „Wir haben viele weitere Angebote in der Stadt und wollen den Vereinen keine Konkurrenz machen, das war auch eine Befürchtung, die von ihnen und dem Stadtjugendring geäußert wurde“, erklärt Pfeiffer. Über ein Online-Portal soll künftig außerdem sichtbar werden, welche Ferienangebote in Kaiserslautern zur Verfügung stehen, was sie kosten und wo noch Kapazitäten frei sind. Darüber könne dann auch gebucht werden, erklärte Stadtjugendpfleger Reiner Schirra.

Für ihren Vorschlag musste sich Pfeiffer hart kritisieren lassen: Kerstin Kührt, Leiterin der Oberstufe am St.-Franziskus-Gymnasium, rechnete vor: „Wenn man zwei Kinder für drei Wochen im Jahr anmeldet, sind das 900 Euro. Für eine alleinerziehende Mutter oder einen alleinerziehenden Vater ist das nicht zu stemmen.“ Sie warnte vor einer „Zweiklassengesellschaft“ derer, die sich Ferienbetreuung leisten können und derer, die leer ausgehen. Als Lehrerin sehe sie aber regelmäßig, welch großen negativen Effekt die Ferien auf die Fortschritte mancher Kinder haben: „So ist absehbar, dass Kinder wieder zurückgeworfen werden, weil sie über Wochen sich selbst überlassen bleiben und sich keiner richtig um sie kümmert“, mahnte sie.

Kosten für viele Eltern eine Herausforderung

Eine Steigerung bei den Elternbeiträgen um 200 Prozent „ist schon heftig und stellt viele vor Herausforderungen“, wurde Elternvertreterin Sabine Metz deutlich. Sie befürchte, dass damit auch die Nachfrage geringer werde. „Für den Rechtsanspruch brauchen wir aber eine verlässliche und gut zugängliche Lösung“, ein Angebot, das allen Kaiserslauterer Familien offen stehe und keines, das sich preislich an den „Highend-Varianten“ einiger Vereine orientiere. Zudem kritisierte sie, dass die Vorlage zum wiederholten erst kurz vor der Sitzung ins Ratsinformationssystem eingestellt worden sei. So sei es schwer, sich als Ehrenamtler gut auf die Sitzung vorzubereiten.

„Eine solch drastische Erhöhung halten wir nicht für verantwortbar. Viele Eltern, die von der angedachten Erhöhung erfahren haben, haben uns gegenüber gesagt, dass sie ihre Kinder dann aus der Betreuung abmelden werden“, erklärte Moritz Behncke (SPD). Er schlug eine moderate Erhöhung auf 75 Euro pro Woche vor, die aber bei Stimmengleichheit in der Abstimmung keine Mehrheit fand. „Bei 150 Euro habe ich Bauschmerzen“, sagte auch Jürgen Jäger vom Stadtjugendring und forderte eine einkommensabhängige Bemessung der Beiträge oder wenigstens ein Entgegenkommen für all jene, die mehrere Kinder betreuen lassen wollen. Die einkommensabhängigen Beiträge seien mit zu hohem Personalaufwand bei der Abrechnung verbunden, argumentierte Pfeiffer. Könne sich jemand die Betreuung partout nicht leisten, gebe es aber – wie bislang auch – eine Härtefallregelung.

Am Ende stimmte der Jugendhilfeausschuss mit sechs Ja- und fünf Nein-Stimmen bei einer Enthaltung dem Vorschlag der Verwaltung zu.