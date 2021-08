Wie der Stadtrat in seiner Sitzung am 28. Juni beschlossen hat, werden die Hebesätze für die Grundsteuer A von 310 auf 460 Prozentpunkte und für die Grundsteuer B von 460 auf 510 Prozentpunkte rückwirkend für das Jahr 2021 erhöht. Aufgrund der notwendigen und umfangreichen Vorarbeiten für die Erhöhung können die Erhöhungsbescheide laut Stadtverwaltung voraussichtlich erst in der 39. Kalenderwoche, sprich in der Woche ab dem 27. September, verschickt werden. Dies bedeute, dass zur Fälligkeit am 15. August die ursprünglichen Grundsteuerbeträge von den Steuerpflichtigen abgebucht beziehungsweise erhoben werden. Die Erhöhungsbeträge werden laut Stadt erst nach Bekanntgabe der korrigierten Bescheide fällig.