Die Alnatura-Filiale in Kaiserslautern wird vermutlich die zweite in Deutschland sein, in der es einen Betriebsrat geben könnte. Wie die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Verdi) mitteilte, soll Ende März eine Versammlung stattfinden, in der der Wahlvorstand eingesetzt werden soll. Einer Verdi-Sprecherin zufolge waren Angestellte der Filiale – diese seien Gewerkschaftsmitglieder – mit dem Wunsch nach einem Betriebsrat auf Verdi zugegangen. „Die Gründung eines Betriebsrates bei Alnatura in Kaiserslautern ist ein wichtiger Meilenstein für Demokratie am Arbeitsplatz. Nach Bremen wird dies der zweite Betriebsrat bei Alnatura überhaupt sein, und das in einem Unternehmen mit über 150 Filialen in Deutschland“, wird der bei Verdi für den Einzelhandel zuständige Dave Koch in einer Mitteilung zitiert. Mit Hilfe eines Betriebsrates könnten die Mitarbeiter ihre Interessen effektiv vertreten und sich für eine gerechte Arbeitsumgebung einsetzen.