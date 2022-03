Wie sich die Verkehrsströme in der Landstuhler Innenstadt während der dreimonatigen probeweisen Einbahnregelung in der Kaiserstraße zwischen Rathaus und Pallmanns Eck entwickelt haben, wird noch ausgewertet. Das teilte Stadtbürgermeister Ralf Hersina (SPD) in der Stadtratssitzung auf Anfrage von Franz Wosnitza (FWG) mit. Hersina rechnet mit den Ergebnissen der Verkehrszählung, die ein Fachbüro in der Endphase des Tests im Februar durchgeführt hat, in „ein bis zwei Wochen“. „Danach werde ich zeitnah eine Sitzung des Verkehrsausschusses einberufen“, so der Bürgermeister. Im Stadtrat soll anschließend entschieden werden, wie die Verkehrsführung in der Innenstadt dauerhaft gestaltet wird. Im Zusammenhang mit dem Projekt „Stadtumbau“ soll eine Entlastung des Stadtkerns vom Verkehr erreicht werden. Ziel ist, das Zentrum attraktiver zu machen und Verbesserungen für Radfahrer und Fußgänger herbeizuführen.