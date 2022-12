Lang, lang ist es her: Im Juni 1997 hat die PRE GmbH die alte Holtzendorff-Kaserne erworben, für 14,3 Millionen DM. Sie lag damals schon fünf Jahre im Dornröschenschlaf. Entstanden ist ein moderner Gewerbepark, über 300 Millionen Euro sind investiert worden.

Nach 13 Jahren endet für Friedrich Hofschuster seine Zeit als Pächter des Campingplatzes am Gelterswoog. Am 31. Dezember ist Schluss. Eine Verlängerung kommt für ihn aus mehreren Gründen nicht in Frage. Enttäuscht ist er vom Unterstützungsangebot der Stadt.

Beide Hände brauchen am Samstagnachmittag die zahlreichen Besucher auf dem Weihnachtsmarkt in Erlenbach. In der einen Hand halten sie Würstchen oder Waffeln und in der anderen ein Glas Glühwein oder eine Flasche Bier. Auch für die kleinen Besucher ist bestens gesorgt.

Der Baubeginn für das Vorhaben eines Investors, im Weilerbacher Gewerbegebiet in der Danziger Straße ein Medizinisches Versorgungszentrum (MVZ), ein Hotel einschließlich Gastronomie und Parkhaus sowie Räume für drei Discounter zu schaffen, wird sich um ein weiteres Jahr verzögern.

Vom einfachen Purzelbaum bis zur anspruchsvollen Übung Tsukahara: Wie das Turn-Team Sickingen beim Weihnachtsschauturnen die ganze Bandbreite ihres Könnens zeigte und damit über 500 Zuschauer begeistert hat.