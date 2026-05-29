Beim TuS Dansenberg wird gute Nachwuchsarbeit geleistet. Von dieser Entwicklung profitieren auch die Herrenteams.

In der vergangenen Saison spielten erstmals A-, B- und C-Jugend des TuS 04 Dansenberg in der Regionalliga Südwest. Nach einer starken Vorrunde qualifizierte sich die C-Jugend als Tabellenzweiter überraschend für die anschließende Meisterrunde. Dort traf sie auf sehr spielstarke und vor allem körperlich überlegene Gegner, so dass am Ende nur der letzte Platz heraussprang. Gerade zum Ende der Saison zeigten sich dennoch deutliche individuelle und mannschaftliche Fortschritte. Nachwuchsleistungskoordinator Peter de Hooge resümiert: „Trotz dieser herausfordernden Situation haben die Jungs nie die Lust und die Motivation verloren. Insgesamt war die gesammelte Spielerfahrung gegen sehr starke Gegner auch für die zukünftige Entwicklung gewinnbringend.“

Denkbar knapp verpasste die B-Jugend den Einzug in die Meisterrunde der Regionalliga Südwest. „Der Frust in der Mannschaft war groß“, erinnert sich Trainer Christian Buchner. Besonders bitter im Rückblick: Die beiden Teams aus der Vorrundengruppe des TuS, TV Nieder-Olm und JSG Mosel/ Ruwer, wurden in der Meisterrunde Erster und Zweiter. Den Meister Nieder-Olm hatten die Dansenberger mit 35:26 besiegt. „Wir hätten in der Meisterrunde einiges erreichen können“, ist sich Buchner sicher.

Die B-Jugend startete mit einem knappen 34:35-Auswärtssieg gegen den HC Berchem, ließ einen starken 34:32-Heimsieg gegen die linksrheinische JSG folgen. „Ich hatte direkt ein gutes Gefühl, habe gemerkt, da geht was“, freute sich Buchner.

Die unglückliche 33:32-Auswärtsniederlage gegen den Lokalrivalen HSG Eckbachtal dämpfte dann zwar die Stimmung ein wenig, doch: „Die Spieler haben im Training weiter fokussiert gearbeitet, Gas gegeben und sind die Spiele danach sehr konzentriert angegangen“, betont der Coach.

Siegesserie gestartet

So dominierte der TuS die nächsten Partien und spielte souverän, egal, was die Gegner versuchten, die Dansenberger fanden immer gute Lösungen und starteten eine Siegesserie. Zudem hatte der TuS die mit Abstand beste Abwehr der Pokalrunde mit nur 349 Gegentoren.

So hatte die B-Jugend bis auf die Niederlage gegen die HSG Eckbachtal eine makellose Bilanz. Das Rückspiel gegen die HSG sollte über die Meisterschaft entscheiden, denn den letztendlichen Zweitplatzierten, HG Saarlouis, hatten die Dansenberger bereits in der Vorrunde zweimal besiegt und die vier Punkte daher in die Pokalrunde mitgenommen. Doch das Duell gegen die HSG verlief zunächst gar nicht nach Plan, zu Beginn der zweiten Hälfte zeichnete sich ein Debakel ab, als Eckbachtal auf 19:11 (32.) davonzog. „Aber die Jungs haben das Spiel nicht aufgegeben“, kommentierte Buchner. Die Dansenberger kämpften von da an leidenschaftlich, verkürzten den Rückstand Stück für Stück. Am Ende erzielten sie noch den Ausgleich zum 23:23.

„Eine sensationelle Leistung, ein Wahnsinnskampf. Das war ein großer Schritt nach vorne“, schwärmte Buchner, der betont: „Wir sind verdient Meister geworden. Die Jungs haben sich super entwickelt, in dem Team steckt noch großes Potenzial, sowohl als Mannschaft, aber auch in den einzelnen Spielern. Das stimmt mich sehr positiv für die Zukunft.“

Ambitionierte Angebote

Für die A-Jugendlichen geht nicht nur eine Saison zu Ende, sondern auch ihre Zeit als Jugendspieler. Drei Jahre lang trainierte das Trainerduo Andreas Ireland und Gabor Tüdös die Jahrgänge 2007/08, die sie im zweiten Jahr der B-Jugend übernahmen. „Wir haben zielgerichtet gearbeitet, mit Teambuilding-Maßnahmen, regelmäßigen Turnierteilnahmen und einem ambitionierten Trainingsangebot, mit dem wir den Leistungssport konsequent voranbringen wollten“, betont Ireland im Rückblick.

Ein erstes großes Highlight war der Gewinn des Pfalzgas-Cups im Herbst 2023, der erste Sieg eines TuS-Teams in diesem Wettbewerb seit über 20 Jahren. Auch in den nächsten Jahren folgten etliche weitere erfolgreiche Turnierteilnahmen. „Bei solchen Events waren wir als Mannschaft eng verbunden, sind noch geschlossener aufgetreten und konnten so über uns hinauswachsen. Das führte zu bemerkenswerten Siegen gegen Jugendbundesliga-Teams“, erklärt Ireland.

Das Trainerteam legte großen Wert auf ein breit angelegtes Entwicklungsprogramm, im Training wurden die Spieler vollumfänglich gefördert. Diese Entwicklung spiegelt sich auch in den Ligaplatzierungen der letzten Jahre wider. Wurde man 2023/24 noch Fünfter, folgte im ersten A-Jugend-Jahr 2024/25 Platz drei. In der abgelaufenen Saison musste sich der TuS, punktgleich mit Meister HG Saarlouis, nur wegen des verlorenen direkten Vergleichs mit der Vizemeisterschaft zufriedengeben.

Nachwuchsspieler setzen Akzente

Ein weiteres großes Ziel der Arbeit von Ireland und Tüdös war es, die eigenen Talente an den Aktivenbereich heranzuführen. Viele zusätzliche Trainings mit den Herrenteams halfen enorm, jeden Spieler weiterzuentwickeln. Rückraumriese Vincent Uben ist als Leistungsträger bereits nicht mehr aus der Startaufstellung der ersten Mannschaft des TuS wegzudenken, auch Kreisläufer Joshua Graß war von Beginn der Saison an ein fester Bestandteil der Regionalligamannschaft. Andere Spieler wie Louis Lang, Theo Poloczek oder Daniel Sczczendzina prägten zunächst den Kader der MSG Kaiserslautern/Dansenberg in der Oberliga, bekamen aber immer wieder Einsatzzeiten in der Regionalliga und konnten sich insbesondere im Saisonendspurt in der ersten Mannschaft etablieren und Akzente setzen.

Beim Turnier in Biberach, das als Abschluss diente, zeigten die Dansenberger noch einmal eine herausragende Leistung, besiegten den A-Jugend-DHB-Pokalsieger und Meister der Zweiten Jugendbundesliga HT München – ein emotionales Highlight, wie Ireland erklärt: „Wir hätten gerne mit den Jungs Jugendbundesliga gespielt. So konnten wir hier die Bühne nutzen und uns als Team für unsere harte Arbeit belohnen.“

Erfreulicherweise bleiben nahezu alle Talente dem TuS im Aktivenbereich erhalten. Tüdös resümiert: „Wir sind stolz darauf, dass so viele den Sprung zu den Herren 1 geschafft haben. Ziel erreicht.“