Der 15-jährige Max Reis ist mit Bravour in seine erste Saison im Formelsport gestartet. Vor rund 30.000 Zuschauern fanden bei traumhaftem Wetter die ersten drei Rennen der französischen Formel-4-Meisterschaft auf dem Circuit Paul Armagnac im südfranzösischen Nogaro statt.

Nach der obligatorischen Streckenbesichtigung am Vortag konnten die 24 Piloten aus der ganzen Welt am Freitag in mehreren freien Trainings ihre Fahrzeuge auf dem Rundkurs testen. Beim Ramstein-Miesenbacher Max Reis traten jedoch einige Probleme auf, so dass er zur Sorge des gesamten Teams keine schnellen Zeiten setzen konnte. Auch im letzten freien Training am Samstagmorgen sah es nicht besser aus. Doch gemeinsam mit Mechaniker und Renningenieurin wurden die Probleme noch rechtzeitig zum Qualifying behoben.

Im ersten Formel-4-Qualifying seiner Karriere belegte der talentierte Ramsteiner als jüngster Fahrer im großen Teilnehmerfeld den 14. Platz, der ihm eine gute Ausgangsposition für die folgenden Rennen sicherte.

Starke Saisoneröffnung

Gemeinsam mit Fitnesscoach Sven Elsinger bereitete sich Reis anschließend auf seine Rennpremiere im Formelsport am Sonntagmorgen vor. Die Spannung stieg von Minute zu Minute und erreichte einen ersten Höhepunkt, als die Startvorbereitungen abgeschlossen waren und die Lichter der Ampeln zu leuchten begannen. Vor voll besetzten Zuschauerrängen heulten die Motoren der 24 Fahrzeuge auf. Wird der erste Start des Rookies funktionieren? Noch nie zuvor hatte er einen Rennstart im Trockenen trainieren können. Kommen alle Fahrer unbeschadet durch die ersten Kurven? Trotz dieser mentalen Belastung legte der 15-Jährige einen sehr guten Start hin und hatte bereits am Ende der Start-/Zielgeraden zwei Positionen gewonnen. Auch im Rennen kam der Nachwuchsfahrer gut zurecht und belegte am Ende den 13. Platz.

Auch in den beiden weiteren Rennen gelangen Max Reis jeweils gute Starts, so dass er auch hier direkt zu Beginn Positionen gutmachen konnte. Im zweiten Rennen wurde er 15. und im dritten Lauf überquerte er nach spannenden Positionskämpfen als Zwölfter die Ziellinie. Doch aufgrund eines Kontaktes mit einem Kontrahenten sprach die Rennleitung eine Zeitstrafe aus, die den Ramsteiner im offiziellen Ranking weit nach hinten warf.

Herausforderung Pau Ville

Selbst die Strafe konnte seine Stimmung nicht trüben, denn die positiven Momente überwogen und Max Reis wird mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen und Zuversicht beim nächsten Rennwochenende Anfang Mai auf dem Stadtkurs in Pau Ville an den Start gehen.

„Die Rennen haben unheimlich viel Spaß gemacht und es war ein geniales Gefühl, endlich in die erste Rennsaison im Formelsport gestartet zu sein“, gab der überglückliche Reis zu Protokoll. „Ich freue mich bereits auf das nächste Rennwochenende und bin mir sicher, dass mir die Erfahrungen aus Nogaro helfen werden. Pau Ville wird eine enorme Herausforderung, da wir vor dem Qualifying nur ein freies Training zur Verfügung haben und der Kurs ähnlich eng wie in Monaco verläuft.“